Генконсул Турции в Казани посетил мечеть, построенную экс-игроком «Рубина» Гекденизом Караденизом

Фото: vk.com/konsulatekazan

В селе Калинино Высокогорского района Татарстана Генконсул Турции в Казани Исмет Эрикан посетил мечеть, построенную экс-игроком «Рубина» Гекденизом Караденизом.

- Мечеть открыта для богослужения, - сообщает на своей официальной странице в соцсети Генконсульство Турции в столице Татарстана.

Напомним, ее строительства на средства футболиста, который сейчас играет в составе сборной Турции, начали строить еще в 2016 году.

Гекдениз Карадениз начал выступать за казанский «Рубин» в 2008 году. Вместе с командой он дважды примерял на себя роль чемпиона России, становился обладателем Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, он является автором гола в Казани в ворота «Барселоны».

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