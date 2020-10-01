Генконсул Турции в Казани посетил мечеть, построенную экс-игроком «Рубина» Гекденизом Караденизом

Фото: vk.com/konsulatekazan
В селе Калинино Высокогорского района Татарстана Генконсул Турции в Казани Исмет Эрикан посетил мечеть, построенную экс-игроком «Рубина» Гекденизом Караденизом.
- Мечеть открыта для богослужения, - сообщает на своей официальной странице в соцсети Генконсульство Турции в столице Татарстана.
Напомним, ее строительства на средства футболиста, который сейчас играет в составе сборной Турции, начали строить еще в 2016 году.
Гекдениз Карадениз начал выступать за казанский «Рубин» в 2008 году. Вместе с командой он дважды примерял на себя роль чемпиона России, становился обладателем Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, он является автором гола в Казани в ворота «Барселоны».
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