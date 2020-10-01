Дмитрий Тарасов пообещал помочь исполнить мечту пяти человек. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Футболист Дмитрий Тарасов, ныне выступающий за казанский "Рубин", завсегдатай соцсетей. При этом, он часто дискутирует со своими подписчиками на самые разные темы, а порой, проводит благотворительные акции. На сей раз экс-футболист сборной России и бывший муж Ольги Бузовой вместе со своей нынешней супругой решил помочь пяти людям исполнить их желания.

- Время исполнения желаний! У нас с женой осенняя традиция помогать детским домам и нуждающимся семьям и в этот раз мы решили исполнить 5 желаний. Все, что от вас требуется - это рассказать о себе и о своей мечте, а мы выберем 5 человек и осуществим их пожелания. Ну что, готовы? Начинаем! - написал Тарасов на своей странице в Инстаграме.

Просьбы сразу же посыпались в комментариях. Люди начали просить Тарасова помочь больным детям, инвалидам и семьям, попавшим в сложную ситуацию. Так, молодая мама попросила купить ее 2,5 годовалому ребенку велосипед, мужчина попросил себе новую инвалидную коляску, еще одна подписчица Тарасова попросила помочь его деньгами на лечение дочери, а мама двух 10-месячных девочек мечтает о санках для них.

В числе других просьб были, например, новый пылесос, телевизор для родителей, стиральная машинка. Кроме того, у Дмитрия Тарасов просили мяч или футболку с автографом. Были и весьма необычные желания. Так, один из подписчиков написал, что хотел бы "побухать с футболистом".