В Казани за гибель 3 рабочих гендиректор стройфирмы и его подчиненный получили условные сроки

На суде они полностью признали свою вину. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» - по этой уголовной статье в Казани суд признал виновными 39-летнюю гендиректора ООО «СК «Казанский Фасад» и его 39-летнего подчиненного - руководителя проектов. Каждого их приговорили к 3 годам условного лишения свободы. Сообщает следственный комитет Татарстана.

Было доказано, что в 2019 году указанная фирма заключили договор подряда по устройству фасада и деформационных швов на строящемся доме ЖК «АртСити» на улице Ершова. Гендиректор фирмы, которая не имела дополнительного профобразования в области промышленной безопасности, назначила своего подчиненного – второго фигуранта дела, так же не имевшего нужной аттестации, ответственным за соблюдение охраны труда.

Кроме того, осужденная без надлежащего оформления приняла на работу 5 монтажников. Все они так же не имели квалификации и нужных познаний в сфере безопасности.

При этом гендиректор и ее подчиненный не проконтролировали безопасный ход работ. Мало того, они допустили использование неисправного подъемника.

В результате чего 5 марта 2020 года у него между 6 и 7 этажами оборвался канат. Четверо рабочих сорвались вниз. И только один из пятерых смог удержаться за подъемник и вскарабкаться в оконный проем дома.

Двое упавших скончались на месте происшествия, еще один умер уже в больнице. Свою вину в произошедшем гендиректор и ее подчиненный на суде полностью признали.