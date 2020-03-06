В больнице Казани скончался третий рабочий, выпавший из строительной люльки
Минздрав Татарстана сообщает, что вчера, 5 марта, в приемном покое БСМП Казани кончался доставленный с улицы Ершова рабочий. Мужчина находился в строительной люльке, которая сорвалась с фасада строящегося 10-этажного дома.
Напомним, что ЧП произошло 5 марта. В строительной люльке находилось пять человек. Двое из них выпали в тот момент, когда она сорвалась. Рабочие погибли сразу, еще двое сорвались после. Пятый рабочий сумел удержаться, и вскарабкался в окно пятого этажа. Он спустился по лестнице и обратился к врачам с травмой руки.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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