Минниханов назначил ряд председателей госкомитетов и министров республики

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов распустил правительство республики сразу после своего переизбрания. Новый состав местного Кабмина полностью не определен до сих пор. Существенное большинство министров работали с приставками “исполняющий обязанности” до вчерашнего дня. Накануне же глава региона все же назначил ряд председателей госкомитетов и глав ведомств, подписав соответствующие постановления.

Так, министром образования и науки Татарстана стал Ильсур Хадиуллин, министром земельных и имущественных отношений РТ - Фаниль Аглиуллин, министром лесного хозяйства РТ - Равиль Кузюров, министром юстиции РТ - Рустем Загидуллин, министром экологии и природных ресурсов РТ - Александр Шадриков, министром цифрового развития государственного управления, информационных техНологий и связи РТ - Айрат Хайруллин, министром финансов - Радик Гайзатуллин, министром труда, занятости и социальной защиты - Эльмира Зарипова.

Госкомитет Татарстана по архивном делу возглавила Гульнара Габдрахманова, госкомитет РТ по биоресурсам - Федор Батков, госкомитет РТ по туризму - Сергей Иванов, госкомитет РТ по закупкам - Ольга Редько, а госкомитет РТ по тарифам - Алексанлр Груничев. Руководителем агенства инвестиционного развития региона осталась Талия Минуллина, а начальником главного управления ветеринарии местного Кабмина - Алмез Хисамутдинов.

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