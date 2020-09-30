В Казани суд продлил домашний арест для экс-председателя "Татфондбанка" Роберта Мусина

Процесс над Мусиным стартовал еще в 2019 году и дело до сих пор рассматривают. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Татарстана суд принял решение продлить домашний арест для экс-председателя "Татфондбанка" Роберта Мусина. 56-летний бывший банкир является подсудимым по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, в результате которого был причинен особо крупный ущерб в 53 миллиарда рублей.

В частности, следствие полагает, что, будучи руководителем банка, он выдал кредиты на сумму более 19 миллиардов рублей фирмам, которые не смогли вернуть заем. Во время следствия выяснилось, что эти предприятия контролировались самим Мусиным.

Банкротство "Татфондбанка" привело к тяжелой экономической ситуации многих его вкладчиков.

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