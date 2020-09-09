На въезде в Казань хотят построить новую разворотную петлю

Если горожане согласятся с необходимостью строительства дороги, работа над ней начнется уже в конце текущего года. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стало известно, что власти Казани хотят построить новую разворотную петлю на въезде в город - на Оренбургском тракте. Он может разгрузить существующую дорогу и снизить число происходящих на ней аварий. По плану там должен быть построен тоннель.

Проект вынесен на общественные обсуждения, которые будут проходить онлайн-режиме вплоть до 8 октября. Работы же по строительству петли должны начаться в конце 2020 года.

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