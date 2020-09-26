В Казани временно ограничат движение по Оренбургскому проезду и улице Ташаяк

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Сегодня, 26 сентября, в Казани временно ограничили движение по Оренбургскому проезду и улице Ташаяк. Там проводятся дорожные работы.

Так, вплоть до 16.00 субботы, 26 сентября, горожане не смогут проехать по участку от улицы Лево-Булачная до улицы Коротченко. А до 8.00 27 числа - по участку от улицы Баки Урманче до Оренбургского тракта. Горожанам лучше заранее продумывать маршрут и искать пути объезда.

Напомним, 26 числа из-за работ на улице Ташаяк автобусы №6, 35, 35а, 37 и 47 на время поменяли свои схемы движения.