26 сентября в Казани из-за ремонта дороги автобусы №6, 35, 35а, 37 и 47 будут ходить по-другому

Новая схема движения будет действовать с 8.00 до 15.00. Фото: Алина НИЗАМОВА

В связи с дорожными работами на улице Ташаяк ряд автобусных маршрутов на время поменяют свою схему движения.

Так, 26 сентября с 8.00 до 15.00 в прямом направлении автобусы №6, 35, 37 проследуют по ул.Московская – ул.Чернышевского – ул.Право-Булачная – Кремлевской дамбе и далее по прежним маршрутам.

А автобусы №35а, 47 проследуют по Кремлевской дамбе – Кремлевской набережной – ул.Саид Галеева – ул.Чернышевского – ул.Московская и далее по маршрутам.

В обратном направлении автобус №37 проследует по Кремлевской дамбе – Кремлевской набережной – ул.Саид Галеева – ул.Чернышевского – ул.Московская и далее по маршруту;

В свою очередь автобус №47 проследует по: ул.Московская – ул.Чернышевского – ул.Право-Булачная – Кремлевской дамбе и далее по маршруту.

В то же время троллейбусный маршрут №7 в указанное время работать не будет.