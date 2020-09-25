26 сентября в Казани из-за ремонта дороги автобусы №6, 35, 35а, 37 и 47 будут ходить по-другому

Новая схема движения будет действовать с 8.00 до 15.00.
Фото: Алина НИЗАМОВА
В связи с дорожными работами на улице Ташаяк ряд автобусных маршрутов на время поменяют свою схему движения.
Так, 26 сентября с 8.00 до 15.00 в прямом направлении автобусы №6, 35, 37 проследуют по ул.Московская – ул.Чернышевского – ул.Право-Булачная – Кремлевской дамбе и далее по прежним маршрутам.
А автобусы №35а, 47 проследуют по Кремлевской дамбе – Кремлевской набережной – ул.Саид Галеева – ул.Чернышевского – ул.Московская и далее по маршрутам.
В обратном направлении автобус №37 проследует по Кремлевской дамбе – Кремлевской набережной – ул.Саид Галеева – ул.Чернышевского – ул.Московская и далее по маршруту;
В свою очередь автобус №47 проследует по: ул.Московская – ул.Чернышевского – ул.Право-Булачная – Кремлевской дамбе и далее по маршруту.
В то же время троллейбусный маршрут №7 в указанное время работать не будет.