В Чувашии скончались еще трое зараженных коронавирусом

С начала пандемии в регионе выявили 8 459 человек, подхвативших COVID-19. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Чувашии подтвердили еще три смерти зараженных коронавирусом. С начала пандемии в регионе жертвами инфекции стал стали уже 92 человека. Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

По последним данным Роспотребнадзора Чувашии, в республике провели более 202 тысяч тестов на коронавирус. Так, удалось выявить 8 459 зараженных. Большинство из них - жители Чебоксар, Новочебоксарска и Чебоксарского района. На данный момент большая часть больных - 7 147 человек, выздоровела.