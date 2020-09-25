Запрет на проведение массовых мероприятий в Ульяновской области продлен до 25 октября 2020 года

В регионе продолжает действовать и перчаточно-масочный режим. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов решил продлить запрет на проведение в регионе массовых мероприятий до 25 октября. Он внес соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за пандемии коронавируса.

Согласно документу, в области еще месяц нельзя проводить массовые мероприятия и возобновлять работу развлекательных заведений. Продолжает действовать и перчаточно-масочный режим.

Медицинские маски необходимо носить во всех общественных местах, перчатки - в магазинах и общественном транспорте. При этом в регионе официально разрешены спортивные соревнования и концерты, если на них будут присутствовать лишь 50% возможных зрителей.

Заметим, что с начала пандемии в Ульяновской области коронавирус выявлен у 14 892 человек. На данный момент 12 761 больной выздоровел, а 155 - скончались.