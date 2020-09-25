Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 25 сентября 2020 года: заразился еще 121 человек

Большинство инфицированных - жители Ульяновска (7 917) и Димитровграда (1 621). Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 121 случай заражения коронавирусом. Так, в регионе COVID-19 подхватили уже 14 892 человека, 12 713 из которых на данный момент выздоровели, а 155 - скончались. Восемь последних летальных случаев было зафиксировано накануне.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Большинство инфицированных - жители Ульяновска (7 917). Остальные из Димитровграда (1 621), Карсунского района (561), Барышского района (483), Инзенского района (449), Ульяновского района (426), Николаевского района (323), Мелекесского района (317), Цильнинского района (313), Чердаклинского района (302), Новомалыклинского района (274), Сенгилеевского района (234), Майнского района (228), Новоспасского района (202), Вешкаймского района (200), Новоульяновска (200), Тереньгульского района (199), Старомайнского района (198), Кузоватовского района (112), Старокулаткинского района (93), Сурского района (81), Павловского района (66), Радищевского района (56) и Базаросызганского района (37).

По последним данным местного Роспотребнадзора, в регионе провели 264 785 тестов на COVID-19, обследовали 248 241 человек. Сейчас под медицинским наблюдением находятся 3 694 пациента.