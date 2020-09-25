В Казани экс-депутата Рушанию Бильгильдееву суд отправил под домашний арест

133 человека лишились 37,5 миллиона рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд удовлетворил ходатайство следователи и ужесточил меру пересечения для 53-летней Рушании Бильгильдеевой. До начала процесса над женщиной было решено отправить ее под домашний арест. Ранее Бильгильдеева находилась под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, экс-депутат Казгордумы и бывшая глава реготделения партии «Справедливая Россия» обвиняется в серии мошенничеств.

Как следует из материалов уголовного дела, в 2012-2016 годах Бильгильдеева, являясь руководителем ряда фирм, под предлогом заключения договоров на покупку земельных участков с подведением к ним необходимых коммуникаций похитила у 133 своих клиентов 37,5 миллиона рублей.

Кроме того, Бильгильдеевой вменяется и то, что в 2016 году от имени Татарстанской региональной общественной организации по защите прав потребителей «Справедливое ЖКХ» она похитила более полумиллиона рублей у директора одной из фирм. Утверждается, что деньги женщина взяла под предлогом оказания услуг по переводу многоквартирных домов под управление этой фирмы.

- Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.