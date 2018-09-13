2018-09-13T15:16:47+03:00
Происшествия

В отношении депутата Казгордумы возбуждено уголовное дело

52-летнюю Рушанию Бильгильдееву подозревают в 23 мошенничествах
Олег ЛУГОВОЙ
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Утверждается, что она не выполнила договоренности на сумму в 7 млн рублей.Утверждается, что она не выполнила договоренности на сумму в 7 млн рублей.
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Депутат Казанской городской думы, председатель регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» 52-летняя Рушания Бильгильдеева стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве с использованием ею своего служебного положения. Ей вменяется 23 преступных эпизода.

По версии следствия, с июля 2013 года по май 2016 года Бильгильдеева, являясь директором и единственным учредителем ООО «Агентство Недвижимости «Пассаж» предлагала помочь людям купить землю в поселке Восточное Державино Лаишевского района, в деревне Студенцы Верхнеуслонского района, в поселке Радужный и поселке Новое Царицыно города Казани.

За это, а также за обещания провести туда свет, воду и газ, подозреваемая получила 7 млн рублей. Но участки так и не были куплены, а прокладка коммуникаций не завершена.

- Бильгильдеева задержана. В настоящее время ее допрашивают. На момент возбуждения уголовного дела двум гражданам возвращены их деньги на сумму 1,2 млн рублей, - сообщают в СУ СКР Татарстана.

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