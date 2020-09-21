Вице-мэром Казани стал Денис Калинкин

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Теперь уже экс-руководитель Исполкома Казани Денис Калинкин назначен первым заместителем главы города. Такое решение сегодня, 21 сентября, приняли депутаты Казгордумы IV созыва на на своей первой сессии.

Кандидатуру Калинкина на рассмотрение депутатов вынес лично переизбранный мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

Заметим, что 45-летний Денис Калинкин руководил Исполкомом Казани последние шесть лет - с 2014 года.

СПРАВКА

Денис Калинкин родился 16 ноября 1974 года в Нижнекамске. Он окончил Казанский государственный университет по специальности “юриспруденция” и прошел обучение в Государственном университете - Высшей школе экономики в Москве по программе “Коммуникационный менеджмент в политике и экономике”. Кроме того, Калинкин окончил Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики” с присвоением дополнительной квалификации “Мастер делового администрирования”.

В 1998 году он устроился менеджером по продажам в торгово-финансовую компанию “КамАЗ” и в том же году стал начальников отдела продаж. Последующие два года Калинкин был зам начальника Бюро технической инвентаризации Нижнекамска, а в 2000 году стал заместителем заведующего организационного отдела аппарата Главы администрации Нижнекамского района.

С 2000 по 2003 год будущий вице-мэр Казани был заведующим отделом по учету распределения жилой площади аппарата Главы администрации Нижнекамского района, а после стал заместителем Главы администрации.

В 2005 году Денис Калинкин был выбран депутатом Совета муниципального образования «Старошешминское сельское поселение» и руководителем аппарата Администрации Казани. С 2006 по 20014 годы он являлся руководителем Аппарата Исполкома города, а с 2014 года возглавил и сам Исполком.