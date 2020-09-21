Ильсур Метшин переизбран на должность мэра Казани

Для Ильсура Метшина это уже четвертый срок на посту мэра Казани. Фото: Из материалов пресс-службы

В понедельник, 21 сентября, на первой сессии Казгордумы четвертого созыва было принято решение о переизбрании мэром города Ильсура Метшина. За его кандидатуру проголосовали 44 депутата, против - четверо.

Заметим, что 51-летний Ильсур Метшин руководит столицей Татарстана три срока подряд - в целом уже 15 лет. Этот срок для него станет четвертым.

СПРАВКА

Ильсур Метшин родился 24 апреля 1969 года в Нижнекамске. В 1991 году он окончил юридический факультет Казанского государственного университета, а в 1999 году - аспирантуру при кафедре теории и истории государства и права юридического факультета того же вуза.

Параллельно с этим Метшин работал заведующим агентством по приватизации жилья администрации Советского района Казани (с 1993 по 1995 годы), руководителем аппарата администрации Советского района (с 1995 по 1997 годы) и первым заместителей главы Вахитовского района - префектом территории “Казанский посад” (с 1997 по 1998 годы).

С 1998 по 2005 годы будущий мэр Казани был главой администрации Нижнекамского района и Нижнекамска. Вместе с этим он являлся депутатом Госсовета Татарстана (с 2000 по 2004 годы).

С 17 ноября по 21 декабря 2005 года Метшин был главой администрации Казани, а с 1 января 2006 стал руководителем Исполкома города. Немногим позже - 12 марта того же года, он был избран депутатом Кагордумы.