В Казани глава Минспорта РФ Олег Матыцин официально представил нового руководителя Поволжской академии физкультуры, спорта и туризма

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В эту субботу, 19 сентября, в Казани глава Минспорта РФ Олег Матыцин премьер-министр Татарстана Алексей Песошин посетили Поволжскую академию физкультуры, спорта и туризма.

Матыцин представил коллективу вуза их нового руководителя - экс-главу Минобразования Татарстана Рафиса Бурганова. Напомним, о смене места его работы стало известно в этот четверг. Бурганов сейчас находится в статусе и.о. ректора Академии. В нем он пробудет до проведения соответствующих выборных процедур.

Предыдущий же ректор Юсуп Якубов, который руководил вузом последние 10 лет, по словам главы Минспорта РФ, переходит на другую работу.

Олег Матыцин вручил Юсупу Якубову ведомственную награду - медаль Петра Лесгафта, а Алексей Песошин государственную награду Татарстана - медаль «За доблестный труд».