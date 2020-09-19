19 сентября 2020 года стало известно о 25 новых случаях COVID-19

Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирус был подтвержден у 6 974 человек. Фото: Андрей АБРАМОВ

По данным Минздрава Татарстана, за прошедшие сутки в республике было зарегистрировано 25 новых случаев заражения COVID-19. 24 из них контактные и только 1 завозной. Отметим, что при этом госпитализация понадобилась лишь 2 пациентам. Остальные проходят лечение на дому.

Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирус был подтвержден у 6 974 человек. На данный момент из них уже выздоровело 5 898 пациентов, в том числе 123 за минувшие сутки. В 71 случае зафиксирован летальный исход от инфекции.

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