Убили с помощью топора и собаки: подозреваемого в этом жителя Набережных Челнов отправили под арест на 2 месяца

Мужчину направили в камеру СИЗО №5 в Чистополе. Фото: прокуратура Татарстана

В эту субботу, 19 сентября, Набержночелнинский городской суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил подозреваемого в убийстве из ревности мужчину под стражу на 2 месяца – до 18 ноября 2020 года. На это время его поместят в камеру СИЗО №5 в Чистополе.

- Подозреваемый свои вину признал и с избранной судом мерой пресечения согласился, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Напомним, в эту пятницу около 15.00 в Набережных Челнах на проспекте Чулман около местного торгового центра мужчина, как полагают правоохранители, напал на любовника своей жены. По версии следствия, на почве ревности он на глазах прохожих несколько раз ударил соперника топором по голове, а после начал натравливать на него собаку. Потерпевший скончался на месте преступления, подозреваемый же задержан. В отношении его возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается.