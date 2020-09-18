В Набережных Челнах мужчину из ревности убили с помощью топора и собаки

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Сегодня, 18 сентября, около 15.00 в Набережных Челнах на проспекте Чулман около местного торгового центра на глазах прохожих произошло убийство. Из ревности местный житель ударил любовника жена топором по голове, а после натравил на него собаку. Злоумышленник сбежал, но вскоре был задержан правоохранителями.

Информацию об убийстве из ревности подтвердили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

- На место происшествия прибыл прокурор Набережных Челнов Дмитрий Ерпелев, - сообщили в надзорном ведомстве республики.