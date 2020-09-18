Прокуратура добилась возбуждения уголовного дела о разгроме группой мужчин машины в Набережных Челнах

Нападавшие некоторое время преследовали свою жертву. Фото: скриншот с видео

В инциденте помимо машины досталось и ее водителю. Личности злоумышленников полиция уже установила, их сейчас всех разыскивают.

- По требованию прокуратуры города возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества из хулиганских побуждений». Расследование взято на контроль, - тем временем сообщают в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Напомним, вечером 17 сентября на дороге в Тукаевском районе между автомобилистами произошел конфликт. Один из них начал погоню за «обидчиком». По пути к нему присоединились и его приятели на двух машинах – всего около 20 человек.

Потерпевшего водителя они смогли нагнать уже в Набережных Челнах на проспекте Мусы Джалиля. Его автомобилю перегородили путь и начали его громить – били стекла и прыгали на крыше. Досталось и самому водителю – его избили. После расправы злоумышленники поспешили скрыться с места происшествия.