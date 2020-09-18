В Набережных Челнах ищут группу мужчин, которые из-за дорожного конфликта разгромили машину

На одну машину ополчилось более 20 человек. Фото: скриншот с видео

Вечером 17 сентября на проспекте Мусы Джалиля возле ДК «Энергетик» произошел дорожный конфликт. Машина нападавших догнала оппонента на автомобиле «Лада» и заблокировала его прямо на проезжей части. Через некоторое время на место происшествия прибыли остальные «помощники» участников конфликта из первого авто – более 20 человек. Они разгромили «Ладу» - прыгали по крыше и крушили зеркала со стеклами. Момент дорожного массового конфликта засняли очевидцы. Вскоре и сам пострадавший показал в соцсетях последствия нападения. Мужчина также обратился за помощью в полицию Набережных Челнов.

У машины разбили почти все стекла, досталось от нападавших и ее водителю. Фото: скриншот с видео

- В настоящий время все участники происшествия установлены, принимаются меры к их задержанию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в МВД Татарстана.

В свою очередь, прокуратура уже потребовала возбудить в отношении нападавших уголовное дело по статье «умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений».

По предварительным данным прокуратуры Татарстана, участники инцидента «не поделили дорогу» еще в Тукаевском районе. Во время погони к нападавшим присоединились еще два автомобиля с их приятелями. Преследователи настигли свою жертву уже в Набережных Челнах.