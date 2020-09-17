В Татарстане зафиксирована очередная смерть пациента от COVID-19

Как и у большинства жертв коронавируса у этого пациента так же имелись хронические заболевания. Фото: Александр ГЛУЗ

В этот четверг, 17 сентября, пресс-служба Минздрава Татарстана сообщил еще об одной смерти пациента больного коронавирсуом.

В Казани 67-летнего мужчину доставили во временный инфекционный госпиталь больницы №7 с Казани с внебольничной пневмонией, которую вызвал COVID-19. При этом у пациента имелись хронические заболевания. Несмотря на все усилия врачей, мужчина в итоге скончался от коронавируса. Причина смерти была установлена в результате экспертизы. Число летальных случаев от новой инфекции в республике возросло до 71.

Отметим, что за прошедшие сутки в Татарстане было зарегистрировано 23 новых случая COVID-19, из них 2 – завозные, 21 – контактный. Все зараженные получают лечение на дому.

Итого, на 17 сентября в Татарстане зарегистрировано 6923 случая коронавируса. Из них в 5 712 люди выздоровели, в том числе 35 за минувшие сутки.