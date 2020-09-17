Коронавирус в Татарстане, последние новости на 17 сентября 2020: скончались уже 70 зараженных

Последними двумя жертвами инфекции стали жительницы Казани в возрасте 57-и и 65-и лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На утро четверга, 17 сентября, в Татарстане выявлено 6 900 случаев коронавируса. Минздрав республики сообщает о 5 677 зараженных, которые уже выздоровели и 70 - скончавшихся. При этом федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией называет другие цифры: 5 702 выздоровевших и 44 скончавшихся.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

По последним данным местного Роспотребнадзора, в республике провели уже порядка 670,5 тысяч тестов на COVID-19.

О НОВЫХ СМЕРТЯХ

Накануне стало известно о двух новых жертвах инфекции. Скончались 65-летняя и 57-летняя жительницы Казани.

Первая была госпитализирована в республиканскую клиническую инфекционную больницу с внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонии. Состояние здоровья женщины ухудшалось из-за обострения хронических заболеваний. Коронавирус у нее был выявлен в результате вскрытия.

Вторая была доставлена в горбольницу №7 с внебольничной двусторонней пневмонией. При это у пациентки имелись серьезные хронические заболевания. В итоге женщина также скончалась. Наличие COVID-19 у нее было подтверждено в результате лабораторного исследования

О ПОВТОРНЫХ ТЕСТАХ НА АНТИТЕЛА

В Татарстане проводятся повторные тесты на антитела у переболевших коронавирусом. Это нужно, в том числе, для изучения информации о том, что у перенесших инфекцию антитела к ней начинают пропадать.

По словам Авдониной, в Татарстане сыворотки крови берут у тех, кто уже сдавал этот тест и до конца этой недели должно поступить уже 2,9 тысячи проб. Их отправят на анализ в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера в Санкт-Петербурге.