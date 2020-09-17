В Ульяновске с рельсов сошел новый трамвай "Львенок"

Фото: пресс-служба правительства Ульяновской области

Не так давно в Ульяновск из Санкт-Петербурга привезли десять новых трамваев “Львенок”, но один из них на маршруте №22 уже успел сойти с рельсов. Инцидент произошел вечером в среду, 16 сентября, на повороте с улицы Железной Дивизии на улицу Минаева. У вагона с рельс сошли задняя пара колес. Никто из людей не пострадал.

В соцсетях горожане шутят, что "новым трамваям не понравилась старые рельсы", но что же случилось на самом деле предстоит выяснить специальной комиссии, созданной предприятием "Ульяновскэлектротранс".