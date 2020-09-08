"Это феррари?": Сергей Морозов прокатился на одном из трамваев, прибывших в Ульяновск из Санкт-Петербурга

Фото: @morozov_si

В Ульяновск уже привезли 10 вагонов трамваев "Львенок", которые собирают на Невском заводе электрического транспорта в Санкт-Петербурге. На одном из них утром во вторник, 8 сентября, прокатился глава области Сергей Морозов. Во время поездки он пообщался с горожанами.

Фото: официальное сообщество правительства Ульяновской области

В ближайшее время в Ульяновск должны завести 29 "Львят", а к концу года - еще 24.

Отметим, что на своей странице в соцсети Морозов сообщил, что в текущем году планируется закупка 70 новых автобусов для Ульяновска. Кроме того, в 2021 году в левобережной части города появятся троллейбусы, но не "Львята".

- Это будет новейшая модель электротрнаспорта, которая ничем не уступит по комфорту "Львятам", - пообещал губернатор.