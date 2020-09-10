Стало известно, кто построит часть скоростной трассы Москва-Казань в Татарстане

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана

Часть платной скоростной трассы Москва-Казань - ту, что будет проходить по территории Татарстана, построит “Трансстроймеханизация”. Именно эта компания получила тендер от "Автодора". Стоимость работ по строительству участка с 663 по 729 километр оценивается в 123,2 миллиарда рублей.

Заметим, что участок с 0 по 80 километр построит компания “Стройтрансгаз” за 53,11 миллиарда рублей, участок с 80 по 116 километр - строительная компания, входящая в группу «Трансстройинвест» за 21,2 миллиарда рублей, участок с 116 по 224 километр - компания “ВАД” за 59,5 миллиардов рублей, участок с 224 по 347 километр - компания “Автобан” за 79,4 миллиарда рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что "Автодор" признал несостоявшимися все восемь тендеров на строительство трассы Москва - Казань. На семь из них было подано по одной заявке, а одну заказчик отменил сам. После, было решено все же подписать контракты с теми подрядчиками, которые выразили желание работать.

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