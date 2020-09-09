Все тендеры на создание скоростной трассы Москва-Казань признаны несостоявшимися

На проектирование и строительство трассы нужно более 507 миллиардов рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стало известно, что все восемь тендеров на проектирование и строительство платной скоростной трассы Москва-Казань признаны несостоявшимися. На семь из них было подано по одной заявке, а одну заказчик отменил сам. Об этом сообщают РИА Новости.

Напомним, ранее "Автодор" опубликовал тендеры на общую сумму в 507,3 миллиарда рублей. Компания даже планировала выпустить "народные облигации", чтобы решить проблему финансирования проекта. По указанию премьер-министра России Михаила Мишустина строительство дороги должно быть завершено к 2024 году.

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