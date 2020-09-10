В Ульяновской области продолжает расти число летальных случаев коронавируса

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В Ульяновской области продолжает расти число смертей зараженных коронавирусом. Накануне стало известно о девяти летальных случаях, а сегодня, 10 сентября, еще о пяти. Так, инфекция унесла жизни уже 125 местных жителей. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Заметим, что с начала пандемии в регионе провели 240 087 тестов на коронавирус. Они подтвердили 13 057 случаев заражения, большинство из которых приходятся на Ульяновск (6 900) и Димитровград (1 137). На данный момент 11 139 больных выздоровели.