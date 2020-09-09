Число летальных случаев от коронавируса в Ульяновской области резко выросло до 120

С начала пандемии в области выявили уже 12 949 случаев COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки в Ульяновской области зафиксировали сразу девять смертей зараженных коронавирусом. Так, число летальных случаев инфекции в регионе резко выросло до 120. Об этом в среду, 9 сентября, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Заметим, что с начала пандемии в области выявили уже 12 949 случаев коронавируса. Большинство из них приходится на Ульяновск (6 836) и Димитровград. (1 302), На данный момент 10 983 зараженных человека смогли выздороветь.

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