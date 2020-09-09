Прокуратура спросила с сити-менеджера Чебоксар Алексея Ладыкова за учительницу, которая назвала детей "нищебродами"

Фото: пресс-служба администрации Чебоксар

История учителя русского языка и литературы из Чебоксар, которая назвала пятиклассников “нищебродами”, “спиногрызами” и “бездарьем”, не закончилась на ее увольнении и направлении в школу №56 психологов. Свою проверку организовала и прокуратура Чувашии.

- Подтвержден факт неподобающего поведения учителя, что нарушает положения законодательства об образовании, согласно которому педагогические работники обязаны соблюдать в ходе работы нормы морали, а также требования профессиональной этики, - заметили в пресс-службе надзорного ведомства.

В адрес главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова внесено представление в связи с недостаточной работой по профилактике подобных происшествий.

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