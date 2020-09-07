Она называла их «нищебродами»: в Чебоксарах уволилась учительница, которая отчитала детей за мусор

Со слов ребят, педагог называла их «бездарьем», «спиногрызами» и даже «нищебродами». Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Не успел новый учебный год начаться, а в школах уже конфликты. Так, 4 сентября в Чебоксарах учитель русского языка и литературы школы №56 отчитала учеников пятого класса за мусор и следы на полу. Со слов ребят, она называла их «бездарьем», «спиногрызами» и даже «нищебродами».

Об инциденте стало известно в управлении образования города, которое на следующий же день организовало служебную проверку. Учителя привлекли к дисциплинарной ответственности, после чего она уволилась по собственному желанию.

В 56-ую школу уже направили психологов, которые будут создавать там благоприятный климат. А директор учреждения Светлана Короткова извинилась перед учащимися и их родителям, но попросила не судить за произошедшее всех педагогов.

- Учитель действительно вел себя непрофессионально, нарушив кодекс педагогической этики. Но, не стоит судить по необдуманному поступку одного учителя, и осуждать весь педагогический состав школы. Данный поступок - не норма труда учителя. 56 школа имеет свой заслуженный авторитет. Из данного инцидента все извлекли важные уроки, - заметила директор школы.

Короткова также заметила, что дети должны бережно относится к имуществу школы, а также добросовестно осваивать образовательную программу.