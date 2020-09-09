Замглавы Минздрава Чувашии Владимир Дубов освобожден от должности

Фото: chuvash.er.ru
Заместителя министра здравоохранения Чувашии Владимира Дубова освободили от должности. Такое распоряжение в среду, 9 сентября, подписал врио главы республики Олег Николаев.
Заметим, что Дубов был замглавы ведомства по медицинской части последние два года - с июля 2018. Сейчас у министра здравоохранения республики остались два заместителям - Ирина Левицкая и Алексенй Кизилов.
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