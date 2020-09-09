В Чувашии сократят количество республиканских чиновников

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Стало известно, что в Чувашии собираются сократить количество чиновников. Такое постановление подписал врио главы республики Олег Николаев.

Согласно документу, сокращены будут один сотрудник администрации главы Чувашии, четыре сотрудника регионального Минфина и два сотрудника регионального Минтруда. Вместе с тем, в Госслужбу по делам юстиции хотят нанять еще одного человека.

Постановление должно вступить в силу 18 сентября.

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