В Марий Эл скончался пассажир автомобиля Росгвардии, в который врезался микроавтобус

Фото: пресс-служба УГИБДД Марий Эл

Стало известно, что в больнице скончался один из пассажиров автомобиля Росгвардии Марий Эл, в который врезался микроавтобус Ford Transit. Напомним, серьезная авария произошла во вторник, 8 сентября, на 21 километре автодороги «Йошкар-Ола – Зеленодольск».

Микроавтобус с татарстанскими номерами на скорости врезался сзади в служебный автомобиль "Ладу Гранту" в тот момент, когда легковушка остановилась перед "зеброй", чтобы пропустить пешехода.

С места ДТП были госпитализированы пятеро: оба водителя и трое пассажиров "Лады".