В Марий Эл в ДТП с микроавтобусом и авто Росгвардии пострадали пять человек

Фото: пресс-служба УГИБДД Марий Эл

Утром во вторник, 8 сентября, на 21 километре автодороги «Йошкар-Ола – Зеленодольск» в Медведевском районе произошла серьезная авария. Там около 10.20 микроавтобус FORD Transit с татарстанскими номерами на скорости врезался сзади в служебный автомобиль "Ладу Гранту", которым управлял сотрудник Росгвардии. В этот момент он остановился перед "зеброй", чтобы пропустить пешехода.

Фото: пресс-служба УГИБДД Марий Эл

С места ДТП были госпитализированы пять человек: оба водителя и три пассажира "Лады Гранты".

- Обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщают в пресс-службе УГИБДД Марий Эл.