Митрополит Савватий хочет решить проблему с общественным транспортом в исторической части Чебоксар

Фото: @metropolitan.savvatius

На данный момент в историческую часть Чебоксар ходят две маршрутки - №№22 и 7. Горожанам, которые посещают местную церковь, приходится доезжать до Красной площади, а после идти пешком. По словам митрополита Савватия, это ненормально.

Накануне, после окончания Божественной литургии во Введенском кафедральном соборе он сообщил, что намерен решить проблемы с общественным транспортом в этой части города. Митрополит хочет, чтобы автобусы ездили мимо Свято-Троицкого монастыря и поднимались к собору.

Савватий заметил, что уже разговаривал об этом с врио главы Чувашии Олегом Николаевым, и тот принял его слова к сведению.