Чувашскую митрополию возглавит уроженец Чебоксар отец Савватий

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Во время заседания в Священном синоде Русской православной церкви приняли решение о назначении нового владыки Чувашской митрополии. Им стал митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий.

Владыка Варнава, предшественник нынешнего митрополита, скончался 1 июня 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Ему было 90 лет. После чего временно управлял Чебоксарской епархией митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн.

Известно, что 51-летний владыка Савватий (в миру Сергей Геннадьевич Антонов) родился и жил в Чебоксарах, закончил СОШ № 3 на Южном поселке. Его отец - Геннадий Антонов, в 1990 году стал настоятелем Введенского собора в Чебоксарах. В 1986-1988 годах Сергей Антонов проходил срочную службу в ВДВ. После возвращения из армии 20 августа 1989 года принял монашеский постриг с именем Савватий в честь преподобного Савватия Соловецкого.

В 1996 году Савватий был возведен в сан архимандрита, а в 2005 году назначен епископом Алатырским, викарием Чебоксарской епархии.

С октября 2009 года возглавил Улан-Удэнскую епархию, с мая 2015 года назначен главой Бурятской митрополии.