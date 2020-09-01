В Марий Эл разрешили работу клубов и букмекерских контор

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В Марий Эл сняли еще ряд ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса. Так, там разрешили возобновить работу всех социальных некоммерческих организаций, клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества, а также учреждений по организации заключения пари - букмекерских контор. Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Евстифеев.

Вместе с тем, спортивные залы республики теперь могут впускать неограниченное число посетителей. На соревнования же вновь приглашаются зрители, но они должны заполнять не более 30% от общего количества мест.

Напомним, что на данный момент в Марий Эл выявлено 4 276 случаев заражения COVID-19. Большая часть больных - 3 827 человек - уже выздоровели, а 39 - скончались. Ранее в республике разрешили полностью возобновить работу гостиниц и санаториев.