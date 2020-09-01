Коронавирус в Марий Эл, последние новости на 1 сентября 2020 года: гостиницам и санаториям разрешили работать на 100%

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Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса, в Марий Эл, по последним данным, было выявлено 16 новых случаев COVID-19. Так, в регионе с начала пандемии диагноз коронавирус был поставлен 4 260 раз, из них в 3 811 случаях люди выздоровели, а в 39 болезнь привела к летальному исходу.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Тем временем глава Марий Эл Александр Евстифеев подписал документ, согласно которому в регионе гостиницам, санаториям, детским оздоровительным лагерям разрешено работать на 100%. До этого подобные организации могли заполнять только 50% своего номерного фонда.

Такое же послабление получили и спортивные объекты в плане использования их для тренировки членов сборных России и республики. К слову, теперь в Марий Эл также разрешен проход зрителей на спортивные мероприятия, но не более 30% от всех мест и соблюдением социальной дистанции.

Кроме того, теперь разрешена и работа организаций, которые проводят спортивные и физкультурные мероприятий муниципального и регионального уровня, в том числе по сдаче нормативов ГТО.