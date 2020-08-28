Президент России Владимир Путин проведет встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым

Фото: пресс-служба президента Татарстана

В пятницу, 28 августа, Президент России Владимир Путин встретится с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

Известно, что сейчас Владимир Путин находится в Ново-Огареве. Там он проведет онлайн-совещание с постоянными членами совбеза страны, а после несколько встреч. С Миннихановым Президент планирует обсудить грядущие праздники, а именно - 100-летие со дня образования ТАССР.

Напомним, праздничные мероприятия по этому поводу пройдут в республике в воскресенье, 30 августа.