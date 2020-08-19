В Набережных Челнах директор кафе в ТЦ, где резали барана, рассказал для чего это было сделано

Фото: Рамиль ГАЛИ

В Набережных Челнах продолжается проверка, начатая по требованию прокуратуры после того, как в соцсети попала информация о том, что на пороге торгового центра для кафе был зарезан баран. Жители города тогда возмутились, мол, жертвоприношение происходило в общественном месте, в том числе и на глазах детей.

Директор кафе восточной кухне, где все произошло, в свою очередь уже поспешил заявить, что жертвоприношение действительно было, но его сделали в другом месте откуда тушу барана привезли, чтобы освежевать и приготовить. Мясо животного предназначалось для хаера - пожертвования неимущим, инвалидам и людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию в связи с потерей работы из-за пандемии.