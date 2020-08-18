В Набережных Челнах прокуратура проверит историю с жертвоприношением барана в торговом центре

Прокуратурой выявлена информация о возможном нарушении предприятием общественного питания санитарных норм.

На днях жители Набережных Челнов стали свидетелями жуткой сцены. В одном из торговых центров города они увидели как между дверями восточного кафе зарезали барана. Причем сделали это с учетом соблюдения всех правил жертвоприношения - кровь животного стекала в подставленный тазик, пока оно не умерло.

Все это происходило на глазах посетителей ТЦ, среди которых были и дети. Затем, ак утверждали очевидцы, барана разделали на кухне кафе, чтобы раздать мясо малоимущим.

Нет, конечно, дело благое, но очевидцы возмутились тем, что жертвоприношение произошло на глазах посетителей торгового центра, в том числе и детей. Люди задались вопросом - куда смотрели сотрудники охраны ТЦ в тот момент?

- В ходе мониторинга социальных сетей прокуратурой выявлена информация о возможном нарушении предприятием общественного питания санитарных норм, - сообщили на это в прокуратуре Татарстана. - При этом пользователи также пожаловались на бездействие надзорных органов. В связи с этим прокурору Набережных Челнов поручено проверить данную информацию и при наличии оснований принять меры реагирования.