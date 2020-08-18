Коронавирус в Ульяновскую область начали привозить отпускники

У 6 из 10 жителей области, которые вернулись отдыха, обнаруживается COVID-19. Фото: Иван ВИСЛОВ

С начала пандемии в Ульяновской области выявили 10 934 случая коронавируса. Глава региона Сергея Морозова заметил, что среди новых зараженных много отпускников. По его словам, у 6 из 10 граждан, которые вернулись отдыха, обнаруживается инфекция.

На аппаратном совещании во вторник, 18 августа, Морозов поручил усилить контроль за курортниками, а также ужесточить проверку соблюдения масочно-перчаточного режима в магазинах и общественном транспорте.

Губернатор также отметил, что запрет на проведение массовых мероприятий в области будет продлен до середины сентября 2020 года.