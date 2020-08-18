Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 18 августа 2020 года: число зараженных приблизилось к 11 тысячам

В области провели 201 076 тестов на COVID-19, обследовали 188 561 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 95 случаев коронавируса. Так, в регионе заразились 10 934 человека, 7 710 из которых уже выздоровели, а 73 - скончались.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Большинство заболевших приходится на Ульяновск (5 702). Остальные из Димитровграда (1 032), Карсунского района (428), Барышского района (424), Инзенского района (423), Ульяновского района (310), Новомалыклинского района (265), Мелекесского района (248), Цильнинского района (244), Николаевского района (236), Чердаклинского района (206), Сенгилеевского района (178), Майнского района (165), Тереньгульского района (165), Новоульяновска (150), Новоспасского района (143), Вешкаймского района (133), Старомайнского района (126), Кузоватовского района (89), Сурского района (78), Старокулаткинского района (67), Павловского района (57), Радищевского района (45) и Базаросызганского района (20).

По данным местного Роспотребнадзора в области провели 201 076 тестов на COVID-19, обследовали 188 561 человек. Сейчас под медицинским наблюдением находятся 3 029 граждан.