На десяти заводах Казани установят памятные доски “Предприятие трудовой доблести”

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В начале июля Казани было присвоено звание города трудовой доблести. Сейчас же стало известно, что на десяти городских заводах установят памятные доски "Предприятие трудовой доблести". Они будут содержать краткие справки о вкладе предприятия в дело Великой Победы.

Инициатором проекта выступило Министерство промышленности и торговли Татарстана. Памятные доски планируются разместить на Казанском оптико-механическом, Казанском электротехническом, Казанском государственном казенном пороховом и Казанском вертолетном заводах, а также «Элекон», «Вакууммаш», авиационном заводе им. С.П. Горбунова - филиале «Туполев», Государственном НИИ химической промышленности, Казанском моторостроительном производственном объединении и Казанском ГИПРОНИИАВИАПРОМ.

Напомним, кроме Казани городами трудовой доблести в России стали Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск и Боровичи - 20 из 28 городов, которые подали заявки.

Звание "Город трудовой доблести" должно увековечить подвиги тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. Речь идет об производстве на предприятиях военной и гражданской продукции.