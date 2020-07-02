Владимир Путин решил дать Казани звание «Город трудовой доблести»

Сегодня, 2 июля, на заседании оргкомитета «Победа» президент России Владимир Путин одобрил присвоение 20 городам звания «Город трудовой доблести». В их число вошла и Казань. В ближайшее время Глава государства поставит свою подпись под соответствующим документом.

Помимо столицы Татарстана, почетное звание присвоят Нижнему Новгороду, Екатеринбургу, Челябинску, Самаре, Перми, Нижнему Тагилу, Саратову, Омску, Новосибирску, Ярославлю, Магнитогорску, Ижевску, Уфе, Томску, Ульяновску, Иваново, Новокузнецку, Иркутску и Боровичам.

Отметим, что звание «Город трудовой доблести» Путин утвердил в марте 2020 года. Согласно его решению, это звание должно увековечить подвиги тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. Речь идет об производстве на предприятиях военной и гражданской продукции.

В итоге со всей России было подано 28 заявок. Все они должны были поддержаны местными жителями и общественниками. Что казанцы и сделали. Помогали также и жители из других регионов. Всего в поддержку столицы Татарстана было набрано более 2,4 миллиона голосов.

- В тысячелетней истории нашего города появилась еще одна важная веха. Мы абсолютно справедливо воздаем почести казанцам и тысячам людей, для которых Казань стала вторым домом в годы Великой Отечественной войны. Это дань уважения трудовому подвигу нашего старшего поколения, признание заслуг всех ветеранов тыла и наших многочисленных предприятий, которые работали во имя Победы, - прокомментировал получения звания мэр Казани Ильсур Метшин.

В честь этого события в эту пятницу, 3 июля, в городе в 21.00 будет дан праздничный салют.

СПРАВКА

С первых дней Великой Отечественной войны Казань и Татарская АССР развернули масштабную работу: все ресурсы были направлены на нужды фронта В этот период на военный лад были перестроены 139 предприятий города. Более 70 производств были эвакуированы в Казань из различных регионов страны.

В годы Великой Отечественной войны в городе выпускалось более 600 наименований оружия, боеприпасов и снаряжения для фронта. Нередко горожане умирали прямо у станков, отдавая последние силы ради будущей победы. На казанских предприятиях ежедневно выпускалась продукция, которой хватило бы, чтобы одеть полк и обуть дивизию.

За самоотверженный труд в тылу более тысячи человек в Казани были награждены правительственными орденами, около 74 тысяч отмечены медалями, а более 10 человек удостоены звания Героя Социалистического труда. Кроме того, 43 тысячам казанцам присвоено почетное звание «Труженик тыла».

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