В Ульяновске ищут пропавшего почти месяц назад мужчину

31 Июль 2020 2020-07-31T13:32:49+03:00

О судьбе 48-летнего Ирека Забирова ничего не известно с 4 июля

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В Ульяновске начались поиски 48-летнего Ирека Забирова из Засвияжского района города. Мужчина перестал выходить на связь с близкими еще 4 июля, но ориентировки на него появились лишь сейчас.

Известно, что Ирек ростом около 176 сантиметров имеет худощавое телосложение, темно-русые волосы и темно-карие глаза. Во что он был одет на момент пропажи неизвестно.

Просим всех, кто видел этого человека, сообщить об это по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

Напомним, в Ульяновске все еще не нашли 27-летнего Антона Федоренко из Ленинского района. Молодой человек пропал 8 мая текущего года. С тех пор о его судьбе ничего не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU