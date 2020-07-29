2020-07-28T20:39:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Татарстане, последние новости на 29 июля 2020 года: местные врачи улетели в Казахстан для помощи в лечении зараженных

Вместе с тем медики сравнят модели выхаживания тяжелобольных пациентов и посмотрят, как в Жамбылской области организованы структуры оказания медпомощи [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба Жамбылской областиФото: пресс-служба Жамбылской области
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По данным на утро среды, 29 июля, в Татарстане выявили 5 501 случай коронавируса. По данным регионального оперштаба по борьбе с инфекцией, 4 397 пациентов выздоровели, а 41 - скончался. Вместе с тем федеральный оперштаб дает другие цифры - 4 436 выздоровевших и 22 скончавшихся.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

О НОВЫХ ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ COVID-19

Накануне стало известно еще о двух смертях зараженных коронавирусом в Татарстане. Очередными жертвами инфекции стали 86-летний житель Елабужского района и 72-летняя жительница Казани.

Мужчина был госпитализирован в Елабужскую ЦРБ с коронавирусом и внебольничной двусторонней пневмонией. Течение болезни осложняли сопутствующие хронические заболевания. Несмотря на старания врачей, 17 июля пациент скончался.

Женщина же была госпитализирована во временный инфекционный госпиталь РКБ с подозрением на COVID-19 и тяжелой формой внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией. У нее также имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Пациентка скончалась 27 июля.

О ВРАЧАХ ИЗ ТАТАРСТАНА

Группа врачей из Татарстана - врач-инфекционист, анестезиолог – реаниматолог, эпидемиолог и специалист амбулаторно-поликлинической службы - отправилась в Жамбылскую область Казахстана. Там они будут обмениваться опытом и оказывать коллегам консультационную и методическую помощь в лечении больных коронавирусом, а также пневмонией.

Вместе с тем татарстанские медики сравнят модели выхаживания тяжелобольных пациентов и посмотрят, как в Казахстане организованы структуры оказания медпомощи.

Фото: пресс-служба Жамбылской области

Фото: пресс-служба Жамбылской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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