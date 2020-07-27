В Татарстане успешно прошел эксперимент по "усыновлению" птенцов солнечного орла
В начале июля фермер из Арского района обнаружил на земле гнездо солнечных орлов. В нем оказалось три подростка-птенца. Выкормить сам птиц фермер не смог, и передал его в местном егерям. Те перевезли птиц в Нижнекамский район, в национальный парк "Нижняя Кама".
Орнитолог Ринур Бекмансуров решил провести эксперимент - подселил орлят в три разных гнезда. Там родители уже воспитывали по два птенца, примерных ровесника осиротевших. Сначала он убедился в том, что взрослые птицы успешно охотятся и добычи хватает для всего потомства, а затем, пользуясь их отсутствием, окольцевал и подселил птенцов в "приемные" гнезда.
Спустя девять дней Бекмансуров проверил их. Эксперимент он признал удачным - все птенцы сыты, здоровы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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